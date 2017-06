Der britische Baumarktkonzern Kingfisher (ISIN: GB0033195214) lädt seine Aktionäre am Dienstag zur Hauptversammlung nach London. Kingfisher will am 19. Juni 2017 eine Schlussdividende von 7,15 Pence (ca. 8,11 Eurocent) an seine Aktionäre ausschütten (Record day war der 5. Mai 2017). Der Konzern zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Eine Zwischendividende wurde bereits bezahlt. Insgesamt liegt die Ausschüttung für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...