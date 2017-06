Eyes+More-Chef Tammo Bruns will Brillen zum reinen Mode-Objekt machen - und verzichtet daher auf die übliche Glasberatung. Damit greift er die selbstständigen Optiker an, die ohnehin unter Fielmann und Apollo leiden.

Wenn es nach Tammo Bruns geht, gibt es beim Shopping-Bummel durch die Fußgängerzone oder das Einkaufszentrum eine neue Pflichtstation: den Optiker. "Ein Mensch sollte mindestens so viele Brillen haben wie Schuhe", meint er. Kein Wunder: So spricht der Chef einer Optiker-Kette, die rasant wachsen will. Bruns selbst, das ist angesichts seiner Aussage ebenso wenig verwunderlich, ist kein Optiker-Meister, sondern ein Betriebswirt mit Wurzeln in der Mode-Branche.

Und so will der 45-Jährige die Optiker-Welt umkrempeln. Modische Brillen von einer Eigenmarke zu Festpreisen - damit erinnert sein Geschäftsmodell an preisaggressive Online-Optiker. Zugleich aber will Bruns nicht der günstigste Anbieter am Markt sein. Denn schließlich muss er dem Haupteigentümer von Eyes+More - einem belgischen Finanzinvestor - Renditeaussichten liefern.

Bruns hat den Chefposten bei Eyes+More 2013 als Sanierer übernommen - knapp drei Jahre nachdem der Investor Vendis die Mehrheit von den Gründern der niederländischen Kette übernommen hatte. Bruns verlegte die Zentrale nach Hamburg und baute das Konzept um. Vorbild ist auch sein alter Arbeitgeber, die Schmuckmarke Pandora. Designer sollen die Brillen noch stärker zum modischen Accessoire machen, als dies bereits der Fall ist.

Dafür fährt Bruns schwere rhetorische Geschütze gegen die etablierten Optiker auf. "Die Glasberatung dient mehr dem Umsatz des Optikers als dem Wohl des Kunden", ...

