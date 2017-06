Liebe Leser,

das Brokerhaus Mizuho Securities stuft die Apple-Aktie nicht mehr als "Buy"-Kandidaten ein. Die Aktie wurde auf neutral herabgestuft, da der Markt die meisten Faktoren schon in den aktuellen Kurs mit eingepreist habe und somit das Kurspotenzial nicht mehr so groß sei. Neben der Herabstufung setzten die Analysten auch den Rotstift beim Kursziel an. Das neue Kursziel ist um 10 Dollar geringer und beträgt nur noch 150 $.

Bericht über langsameres iPhone ... (Johannes Weber)

