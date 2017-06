FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden Chemiekonzerne BASF und Sumitomo Chemical haben vereinbart, bei der Entwicklung eines neuen Fungizids zusammenzuarbeiten. Der neue Wirkstoff, der von Sumitomo Chemical entdeckt wurde, zeigt der gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen zufolge eine hohe Wirksamkeit bei der Bekämpfung verschiedener, weit verbreiteter Pflanzenkrankheiten, darunter auch solche, die Resistenzen gegenüber bereits verfügbaren Fungiziden entwickelt haben.

Die BASF SE und die japanische Sumitomo Chemical Co Ltd wollen nun unabhängig voneinander Formulierungen entwickeln und damit ihr jeweiliges Produktportfolio ergänzen. Ab 2018 sollen Registrierungen in den wichtigsten Märkten eingereicht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2017 03:54 ET (07:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.