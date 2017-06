Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz (pts013/13.06.2017/09:55) - HERVIS hat es in den vergangenen Jahren geschafft, mit Hilfe eines innovativen Konzepts den Einkauf sowohl im Store, als auch online und mobile für seine Kunden zu einem Erlebnis zu machen. In Zukunft möchte sich der Fachmarkt für Sportartikel stärker dem Aufbau und der Pflege einer Social Media-Fanbase im Sportbereich widmen und hat sich dazu die preisgekrönte Online-Marketing-Agentur Pulpmedia an Bord geholt. Die Verknüpfung aller Kommunikationsaktivitäten im Sinne eines Multichannel-Angebots stehen dabei für die Agentur und die Marke im Vordergrund. Starke Marke im Sportbereich HERVIS zählt mit rund 200 Filialen im In- und Ausland und einem Umsatz von 493 Millionen Euro im Jahr 2016 zu den größten Playern im Sportfachhandel in Europa. Erklärtes Ziel des Sport-Fachmarkts ist es, für alle ÖsterreicherInnen innerhalb von nur 30 Minuten erreichbar zu sein. Mit seinem innovativen "more ways to shop"-Konzept verknüpft das Unternehmen Online- und Offline-Shopping erfolgreich und überträgt damit seine Zielsetzung auch in den digitalen Raum. Dieser Multichannel-Ansatz soll künftig noch weiter ausgebaut werden, um auch in Zukunft schnell auf geänderte Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Aus diesem Grund hat sich der Sportartikelhändler die Linzer Online Agentur Pulpmedia an Bord geholt. Rene Ruedell, Leitung E-Commerce/Digital Media bei HERVIS: "Wir waren auf der Suche nach einer Agentur, die nicht nur mit unserem Leitspruch 'Get Movin' etwas anfangen, sondern uns dabei helfen kann, diesen vor allem in Sozialen Medien weiter zu verankern. Mit Pulpmedia haben wir den perfekten Partner gefunden." Verknüpfung von Instore, Online und Mobile Der Betreuungsumfang umfasst im ersten Schritt die Bereiche Content Marketing, Social-Media-Marketing und Social Advertising. Paul Lanzerstorfer, CEO von Pulpmedia: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem größten und innovativsten Sporthändler in Österreich. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Marke HERVIS noch weiter in den Online-Bereich zu tragen, emotional stärker aufzuladen und erlebbar zu machen." Momentan betreut Pulpmedia die rund 60.000 Facebook-Likes-starke Facebook-Seite https://www.facebook.com/hervissports.at inhaltlich, demnächst kommt die deutsche Facebook-Page hinzu. Zudem hat die Linzer Agentur die Advertising-Agenden für die Social Media Kanäle des Sport-Fachmarkts übernommen. Die innovative Verknüpfung von Instore-Maßnahmen mit mobilen und Online-Inhalten hat dabei oberste Priorität. Die weitere Bindung an die Marke, die Einbeziehung sportaffiner Netzwerke sowie die Planung und Umsetzung innovativer, digitaler Kommunikationskonzepte runden das Aufgabengebiet der Linzer Agentur ab. Über Pulpmedia Von unbändiger Kreativität und unzähligen Tassen Kaffee angetrieben, kreiert Pulpmedia täglich digitale Kampagnen und Strategien für Kunden wie Mercedes-Benz Österreich, smart Österreich, Burger King Österreich und viele mehr. Besondere Fokusthemen der Online-Marketing-Agentur sind Content Marketing, Videomarketing sowie Mediaplanung. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 durch die CEOs Robert Bogner und Paul Lanzerstorfer ist sie stetig gewachsen und beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter. 2016 holte sich die Agentur gleich zwei der begehrten Trophäen beim Caesar Werbepreis und wurde in den Bereichen Digitales und PR für ihre Arbeiten für Burger King und die OÖ Landessonderausstellung 2015 ausgezeichnet. (Ende) Aussender: Pulpmedia GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Gumpelmaier-Mach Tel.: +43 (0)699 1705 2749 E-Mail: wolfgang.gumpelmaier@pulpmedia.at Website: www.pulpmedia.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170613013

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2017 03:55 ET (07:55 GMT)