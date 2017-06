Elfmal hatte SpaceX jetzt schon geschafft, eine Falcon-9-Rakete in den Weltraum zu schießen. Dann landete das Unternehmen die Rakete wieder auf der Erde (oder manchmal auch im Wasser). An diesem Punkt ist das schon fast wieder ein alter Hut. Also was macht das Unternehmen jetzt?



Sie probieren einfach etwas Neues, oder vielleicht nicht ganz so Neues.



SpaceX ändert die Sprache der Raumfahrt

Seit einigen Monaten spreche ich schon darüber, wie SpaceX versucht nicht nur die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...