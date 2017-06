Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen auf breiter Front gestartet und schüttelt damit die zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ab. Schub geben dabei vor allem die Pharmaschwergewichte. Auch die Bankenwerte UBS und Julius Bär werden im grösseren Stil nachgefragt. Die Vorgaben von den US-Leitbörsen waren allerdings wenig berauschend. Die Verkaufswelle bei den Technologiewerten, die zu Wochenbeginn die Aktienmärkte weltweit erfasst hatte, setzte sich an der Wall Street bei gebremsten Tempo fort. Hierzulande zeichnet sich in diesem Segment nun allerdings eine zaghafte Erholung ab.

Der Einbruch bei den stark gelaufenen Techwerten hatte die Anleger nervös werden lassen, da dies durchaus der Startschuss für eine grössere Korrektur hätte sein können. Offensichtlich setzten sich aber die Optimisten durch. Das Hauptaugenmerk liegt nun auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend. Es gilt unter Ökonomen als ausgemachte Sache, dass das Zielband für den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 1,0% bis 1,25% angehoben wird. Die Anleger warten deshalb gespannt auf die Prognosen der Notenbank. Überrascht sie die Anleger mit einem optimistischen Ausblick, steige das Risiko einer Kurskorrektur an den Börsen, hiess es im Handel.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.30 Uhr 0,46% auf 8'848,02 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt um 0,50% auf 1'401,59 ...

