flatex Morning-news DAX update

Während die asiatischen Börsen mit ihren Leitindizes leicht uneinheitlich aus dem Handel gingen (der Nikkei225 schloss mit 0,05 Prozent leicht im Minus und der australische ASX200 mit 1,67 Prozent im Plus), befinden sich die US-Futures seit dem frühen Morgen im grünen Bereich. Der Deutsche Aktienindex eröffnete bei 12.739,50 Punkten mit einer Aufwärtskurslücke vom gestrigen Schlusskurs bei 12.690,44 Punkten. Weitere Impulse könnten von den ZEW-Konjunkturerwartungen um 11:00 Uhr ausgehen.

Der DAX wird besonders in dieser Woche maßgeblich vom großen Verfallstermin (Hexensabbat) an der Terminbörse EUREX am Freitag bestimmt. In der längerfristigen Betrachtung auf Sicht der letzten drei Jahre könnten folgende Wegmarken beschritten werden. Vom alten Rekordhoch vom 10. April 2015 bei 12.390,75 Punkten fiel der DAX bis zum 11. Februar 2016 auf 8.699,29 Punkte zurück. Diese charttechnischen Marken heranziehend, könnten sich für die Bullen übergeordnet Kursziele auf der Oberseite bei 13.260 Punkten, 13.803 Punkten und 14.670 Punkten bieten. Korrekturbewegungen könnten den DAX bis an die nächsten Unterstützungen bei 12.489, 12.390, 11.515 und 11.978 Punkte absinken lassen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/