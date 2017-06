TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Mehrzahl der ostasiatischen Börsen hat sich am Dienstag von den Vortagesverlusten erholt. Wie schon am Montag in den USA zu beobachten war, ließ auch in Asien der Verkaufsdruck im Technologiesektor nach. Getragen wurde die Erholung der Märkte jedoch von Aktien der "old economy". Insgesamt neigten die Anleger vor den Sitzungen von US-Notenbank und Bank of Japan in dieser Woche zur Zurückhaltung.

Zu den wenigen Ausnahmen in dem überwiegend positiven Umfeld gehörte der Tokioter Aktienmarkt, wo die Aufwertung der japanischen Landeswährung Yen auf den Kursen lastete. Der Nikkei-225-Index sank um 0,1 Prozent auf 19.899 Punkte, nachdem der Dollar zeitweise unter die Marke von 110 Yen gefallen war. Später erholte sich der Dollar auf rund 110,20 Yen. Am Montag waren für den Greenback noch rund 110,30 Yen gezahlt worden.

Für den südkoreanischen Kospi ging es dagegen um 0,7 Prozent nach oben. Hier stützten unter anderem Kursgewinne von 1,2 Prozent bei Hyundai Motor und ein Anstieg um 7,7 Prozent der Aktie von LG Display. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics schloss kaum verändert.

An der Börse in Sydney, die am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war, stiegen die Kurse im Schnitt um 1,7 Prozent. Verantwortlich für das Plus waren maßgeblich die Aktien der großen australischen Banken, die in den zurückliegenden Wochen von der Angst vor neuen steuerlichen Belastungen und einer schwächeren Wirtschaft gedrückt worden waren. National Australia Bank, Commonwealth Bank und ANZ gewannen je 2,5 Prozent, Westpac sogar 2,8 Prozent.

In Hongkong verhalf die Erholung des Schwergewichts Tencent dem breiten Markt ins Plus. Der Hang-Seng-Index gewann im späten Handel 0,4 Prozent. Die Tencent-Aktie stieg um 0,3 Prozent. Am Aktienmarkt in Schanghai ging es um 0,4 Prozent aufwärts.

Auch in Taiwan machten die Kurse nach dem Rücksetzer vom Montag etwas Boden gut und schlossen im Schnitt 0,2 Prozent höher. Technologiewerte und die Aktien taiwanischer Apple-Zulieferer schwächelten jedoch erneut. Hon Hai Precision schlossen unverändert, während Catcher 1,3 Prozent einbüßten.

Ölpreiserholung stützt Branchenaktien

Aktien des Energiesektors erholten sich im Gefolge der Ölpreise, die zuletzt wieder etwas Boden gutgemacht hatten. In Hongkong gewannen CNOOC 0,8 Prozent. Die Aktien der japanischen Ölkonzerne Inpex und Japan Petroleum stiegen um 1,7 und 1,2 Prozent. In Sydney ging es für Oil Search um 1,3 Prozent und für Origin Energy um 3 Prozent nach oben.

Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent stieg um 0,4 Prozent auf 48,50 Dollar. Beobachter sprachen von einer rein technisch bedingten Erholung. Übergeordnet werde der Markt von Zweifeln belastet, ob die von Opec-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern beschlossene Fördermengendrosselung auch eingehalten werde. Dazu komme, dass die Opec-Mitglieder Libyen und Nigeria von den Beschränkungen ausgenommen seien und ihre Förderung ausdehnten.

Enttäuschende Zahlen belasten Fujifilm

Unter den Einzelwerten gaben Fujifilm in Tokio um 0,9 Prozent nach. Das Unternehmen hatte einen überraschend großen Verlust ausgewiesen. Sony sanken um 0,7 Prozent. Die Pressekonferenz des Unternehmens zur Playstation schien die Anleger nicht überzeugt zu haben. Als stark exportorientiertes Unternehmen wurde der Kurs der Aktie überdies von der Aufwertung des Yen gedrückt.

June 13, 2017 04:06 ET (08:06 GMT)

