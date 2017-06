Hannover - Mit dem Vereinigten Königreich, nach dem Wahlergebnis der letzten Woche in gewisser Unordnung, suchen auch die Rentenmärkte gewissermaßen noch nach Orientierung, berichten die Analysten der Nord LB.Die Aufmerksamkeit werde sich in dieser Woche auf gleich mehrere Notenbanken verteilen, die ihre Entscheidungen verkünden würden. Zuerst zu nennen wäre hier wohl die amerikanische Federal Reserve, aber eben auch die Bank of England, die Bank of Japan und die Schweizer Nationalbank SNB. Alle genannten würden jeweils das Ergebnis ihrer regulären geldpolitischen Sitzungen verlautbaren. Die Analysten der Nord LB erwarten, dass die FED den zweiten Zinsschritt in diesem Jahr vornehmen wird. Sie habe dies in den letzten Wochen verbal bereits gut vorbereitet, und so würde ein Stillhalten eine deutliche Überraschung darstellen.

