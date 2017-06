Köln - Der Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im Mai eine sehr erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 0,8%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten sei das Zinsniveau im Mai per Saldo leicht rückläufig gewesen. Auf Monatsultimosicht hätten sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen Wertzuwächse verbucht. Der REX Performanceindex sei um 0,1% angestiegen. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten sich im Mai insgesamt erfreulich entwickelt und um bis zu 0,8% zulegen können. Im Bereich der Aktienfonds habe der von Stephan Hornung verwaltete Squad Value (ISIN LU0199057307/ WKN A0B7ZX) mit einem Wertzuwachs in Höhe von 3,7% überzeugt. Die beiden Goldminenwertefonds des Portfolios hätten im Mai Verluste in Höhe von 2,2% bzw. 5,0% verbucht.

