Genf - Es gibt einige der Schlagworte, die 2017 im Anlagebereich immer wieder die Runde machen: Dazu gehören maschinelles Lernen, Robo-Beratung und künstliche Intelligenz. Während die Technologie als solches bereits in ähnlicher Form genutzt wird, sind die vorstellbaren Anwendungsgebiete äusserst vielversprechend. Künstliche Intelligenz ist nichts Neues; die zugrundeliegende Theorie wird etwa zur Lösung symbolischer Gleichungen eingesetzt. Durch maschinelles Lernen in neuronalen Netzwerken oder Entscheidungsbäumen können seit mehr als einem Jahrzehnt Anlageentscheidungen automatisiert getroffen werden. Die Blockchain-Technologie könnte hingegen eine echte Revolution in der Finanzdienstleistungsbranche auslösen. Bei Blockchain denken die meisten an die Kryptowährung Bitcoin und an deren volatile Entwicklung. Doch Blockchain bietet noch ganze andere Chancen und könnte vor allem die Welt der Finanzdienstleistungen verändern.

Blockchain bietet direkten Zugang

Blockchain ist ein Verfahren, das in verteilten Systemen Anwendung findet - im Gegensatz zu zentralen Systemen. Anders als bei Systemen, bei denen Intermediäre eingesetzt werden, hat bei einer Blockchain jeder Teilnehmer Zugang zur gesamten Datenbank und ihren Verlauf. Niemand hat die alleinige Kontrolle über die Daten. Alle Transaktionen erfolgen zwischen den Benutzern, ohne dass es der Intervention einer dritten Instanz bedarf. Ausserdem wird jede Transaktion gespeichert und an alle Blöcke im System weitergeleitet. In der Datenbank oder Datenkette gespeicherte Informationen lassen sich nicht überschreiben oder löschen, sodass erfolgte Transaktionen von allen Benutzern gesehen, aber von keinem Benutzer verändert werden können. Damit eine Blockchain funktioniert, sind Miner erforderlich. Hierbei handelt es sich um ein Netzwerk von Computern, die ihre Rechenkapazität zur Verfügung stellen, um Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zu schaffen. Hierfür erhalten sie wiederum einen Betrag in der Kryptowährung ihrer jeweiligen Blockchain. Bei der Blockchain geht es letztlich darum, Transaktionen ohne Zwischenschaltung von Intermediären zu ermöglichen. Die meisten Transaktionen und Verträge im Finanzdienstleistungssektor und auch in anderen Branchen werden mit Hilfe von Drittparteien abgewickelt. Bei der Blockchain-Technologie müssen keine Intermediäre zwischengeschaltet, da die Transaktionen innerhalb des Systems validiert und gespeichert werden. Dabei wird auch der Transaktionszeitpunkt erfasst.

Bei einer typischen Finanztransaktion vereinbaren der Käufer und der Verkäufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...