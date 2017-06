Die Anzahl der Lufthansa-Fluggäste hat im Mai deutlich angezogen. Rund 20 Prozent über den Vorjahreszahlen liegen die aktuellen Passagierzahlen. 11,6 Millionen Menschen beförderte die Lufthansa im Frühlingsmonat Mai. Was ist dann erst in der offiziellen Ferienzeit zu erwarten? Und welche Auswirkungen hat die Terror-Gefahr für den Luftraum aktuell? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Roger Peeters von PFP Advisory den jüngsten Kursanstieg der Lufthansa-Aktie und ob sich jetzt noch ein Einstieg lohnt.