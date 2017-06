Die Börse ist keine Einbahnstraße, dennoch wird die Luft am Allzeithoch doch langsamer dünner, oder? Wer glaubt, er sei den Börsen ausgeliefert, irrt jedoch. Absicherung ist einfach. Und notwendig. Jetzt? Jetzt, sagt Christian Köker von der HSBC. Die Luft wird dünner nach langer Rallye und vielen Allzeithochs, sagt Christian Köker von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard. Ist jetzt Zeit für Absicherung? Ja. Wie? Einfach. Stopps setzen, Reverse Strategien verwenden - oder Puts. In Voll- oder Teilkasko aufs Depot. Okay, selbige kostet. Zwei Beispiele: 3,2% für Vollkasko für den DAX bei 12600 Punkten. 1,3% für 11600 Punkte - also Teilkasko. Wie viel Puts benötigt man da? Eine einfache Formel dazu: Depotwert / (DAX x Bezugsverhältnis). Für den Beispiel-Fall DAX. Die Anzahl multipliziert mit dem Briefkurs ergibt die Versicherungssumme. Macht das Sinn? Man kann ja auch verkaufen?! Mehr dazu hier...