Was ist denn urplötzlich mit Apple los? Die Apple-Aktie brach unlängst rapide ein und beendete vorerst ihren Höhenflug. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von Apple kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Ist das neue iPhone zu langsam? Laut Medienberichten könnte Apple mit dem nächsten iPhone der Konkurrenz aus technischer Sicht hinterherlaufen. In den Geräten sei ein Modemchip eingebaut, der langsamer als manche Smartphones mit dem Konkurrenzbetriebssystem Android sei, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am vergangenen Freitag berichtet. So würden mit dem neuen iPhone keine ultraschnellen Internet-Verbindungen möglich sein. Die Neuauflage des iPhone wird für dieses Jahr erwartet. Schon in den vergangenen Monaten strebte der Kurs der Apple-Aktie Richtung Norden - in Vorfreude auf das neue iPhone, welches in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Nach der Bloomberg-Meldung aber wurde der Höhenflug der Apple-Aktie erst einmal gestoppt. ...

