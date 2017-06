Lieber Leser,

im Fahrwasser des Crashs an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ ging es auch für die deutschen Tech-Werte zu Wochenbeginn den Bach hinunter. An die Spitze setzte sich dabei - im negativen Sinne - der Chipkonzern Dialog Semiconductor, der mit deutlichen Kurseinbußen zu kämpfen hatte. Hierdurch nähert sich der Kurs wieder der 40-Euro-Marke, auf die die Aktie Anfang April infolge der düsteren Prognose der Analysten vom Bankhaus Lampe abgestürzt war. Damit ... (Hermann Pichler)

