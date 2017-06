FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bertrandt -Aktien haben ihre jüngste Erholung am Dienstag nach einer Kaufempfehlung des Analysehauses Warburg Research mit einem Plus von 4,94 Prozent auf 86,48 Euro fortgesetzt. Im Mai hatte der Ingenieurdienstleisters für die Autobranche wegen einer Zurückhaltung der Autobauer sein Umsatzziel deutlich gesenkt. Der Aktienkurs von zuvor mehr als 98 Euro rauschte daraufhin in die Tiefe und fand erst Ende Mai bei 78,94 Euro einen Boden.

Analyst Björn Voss von Warburg Research sieht allerdings keine dauerhaften Marktprobleme und hält den Kursrückschlag für eine Kaufgelegenheit. Bertrandt leide lediglich unter einer vorübergehend schwächeren Nachfrage des größten Kunden. Allerdings dürfte das SDax -Unternehmen bald von den Elektromobilitätszielen von Volkswagen und der dafür notwendigen Entwicklungsarbeit profitieren. Voss hob das Bertrandt-Kursziel von 81 auf 100 Euro an stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch./mis/das

ISIN DE0005232805

