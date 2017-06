Paris - Die europäischen Börsen haben am Dienstag einen Teil ihrer Vortagsverluste wieder wettgemacht. Sie profitierten davon, dass sich der Abwärtstrend an der US-Technologiebörse Nasdaq nach dem Kursrutsch vom Freitag zu Wochenbeginn deutlich abgeschwächt hatte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,44 Prozent auf 3559,46 Punkte. In Paris erholte sich der CAC-40-Index um 0,46 Prozent auf 5264,60 Punkte, und der Londoner FTSE 100 stieg um 0,30 Prozent auf 7534,42 Zähler.

Aus Branchensicht gab es am Dienstag fast nur Gewinner. Am besten im marktbreiten Stoxx Europe 600 schlug sich mit plus 1,14 Prozent der vortags gebeutelte Subindex der Technologieunternehmen. ...

