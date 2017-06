Berlin (ots) - Reputationsmanagement hat die Aufgabe den guten Ruf eines Unternehmens oder einer Einzelperson zu gestalten und zu bewahren. Anders als viele Werbemaßnahmen ist sie langfristig orientiert, um das strategische Ziel eines guten Rufes zu verwirklichen. Für Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein wollen, ist Reputationsmanagement eine notwendige Voraussetzung für ihr Wachstum auf dem digitalen Markt.



Unternehmen in allen Wirtschaftszweigen legen ihrem Erfolg üblicherweise eine durchdachte betriebswirtschaftliche Strategie zu Grunde. Dies führt zu prinzipiell ähnlichen Abläufen und Strukturen, nämlich solchen die den Marktmechanismen entsprechen, nach deren Prinzipien unsere Wirtschaft funktioniert. Auch wenn ein Unternehmer kein betriebswirtschaftlicher Profi ist wird die Erfahrung ihn über kurz oder lang lehren die Konzepte anzuwenden, die sich im Zuge der Entwicklung der modernen Wirtschaft bewährt haben. Ein Prinzip ist, dass in einer Marktwirtschaft nur solche Angebote einträglich sind, für die ein Markt vorhanden ist. Ein anderes, dass eine Unternehmensführung unter Missachtung ökonomischer Grundsätze bestenfalls ineffektiv ist. Online-Reputationsmanagement berücksichtigt beide Prinzipien in besonderer Weise. Auch wenn der tatsächliche Bedarf bei vielen Unternehmen noch immer stark unterschätzt wird, bestehen an der Notwendigkeit einer positiven Außendarstellung im Internet kaum Zweifel. Die langjährige Entwicklung des ORM hat zu effizienten Werkzeugen geführt, deren Wirksamkeit klar ersichtlich ist.



Reputationsmanagement ist die Basis digitaler Außendarstellung



Relevante wirtschaftswissenschaftliche Studien der vergangenen Jahre belegen, dass der gute Ruf die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Unternehmens steigert. Online-Reputationsmanagement ist in seiner einfachsten Form die konsequente Weiterentwicklung des Public Relations Management der analogen Zeit. Die digitale Vielfalt des Internet hat neue und komplexe Kommunikationswege geschaffen und die Zugangsmöglichkeiten für jedermann vereinfacht. Darum genügt eine statische Selbstdarstellung mittels Homepage heute nicht mehr, um in der Dynamik des Internet eine konsistente Außendarstellung zu gewährleisten. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden nutzt das Online Reputationsmanagement eine Vielzahl von Kommunikationsinstrumenten und -kanälen. Die Basis der Außendarstellung einer Firma wird durch die Anwendung von ORM breiter und wandelt sich bis zum Dialog. ORM ist vielfältiger, schneller und interaktiver und entspricht den Prinzipen nach denen das Internet funktioniert. Mit ORM werden Sie vom Statisten zum Akteur und gewinnen die Deutungshoheit über die Art, wie Sie in der digitalen Welt wahrgenommen werden. Es ermöglicht einer Person oder einem Unternehmen vorbeugendes digitales Risikomanagement.



Reputationsmanagement, ein geldwerter Vorteil mit Methode



Online Reputationsmanagement aus dem Hause p-reputation bedient sich einer erprobten Methodik, um eine digitale Positionsbestimmung Ihres Unternehmens vorzunehmen. Mit dem p-Monitor steht ein kurz- und langfristig wirksames Messinstrument zur Verfügung. Kurzfristig wird der Ist-Stand einer digitalen Präsenz, langfristig deren Entwicklung und Tendenz, anhand der für ein spezielles Unternehmen relevanten Faktoren, bestimmt. Obwohl Monitoring zu den Standards des Reputationsmanagements gehört, kommt einem klug entwickelten Monitoring besondere Bedeutung als Planungsgrundlage und Kontrollinstrument zu. In guter betriebswirtschaftlicher Tradition steht eine umfassende Analyse des digitalen Standings bei uns an erster Stelle.



Entsprechend den mit dem p-Monitor erzielten Ergebnissen entwickeln die Fachleute von p-reputation ein Konzept, dass den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens oder der Person entspricht. p-ORM bedient sich einer Fülle von Medien und Kommunikationsformen, um die für Ihren guten Ruf erforderlichen Inhalte erfolgreich zu platzieren. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt darin, negative Effekte der unregulierten Internetkommunikation von Ihrem Unternehmen fernzuhalten und den von Ihnen definierten Eckpfeilern Ihrer Außendarstellung die bestmögliche Geltung zu verschaffen. Das Fachwissen der Profis von p-reputation ermöglicht eine mehrdimensionale Optimierung von Internetinhalten, die Ihren Bedürfnissen entspricht. p-SEO ist ein raffinierter Mix aus Onpage- und Offpage-Optimierungen von Internetinhalten. Unsere Pressearbeit und unser vielfältiges digitales Kommunikationsmanagement sichert Ihnen nicht nur eine gute Wahrnehmbarkeit, sondern vor allem viel digitalen Handlungsspielraum um sich potentiellen Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern auf angenehm subtile Weise zu empfehlen.



Das Online Reputationsmanagement von p-reputation bedient eine Nachfrage, die proportional mit der Steigerung der Digitalisierungsquote wächst. Das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittene Konzept und die Diversität unseres Fachwissens macht p-ORM zu einem wirkungsvollen Instrument des Risikomanagements, der Imagewerbung und der Krisenbewältigung. Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto größer wird das wirtschaftliche Risiko, dass mit einer Rufschädigung im Internet verbunden ist. Je aktiver Sie einem digitalen Risiko vorbeugen, desto größer sind die Hürden für eine mögliche Rufschädigung. Dominiert Ihre Außendarstellung die Wahrnehmung, dauert es lange bis ein Störimpuls das Bild trüben kann. Durch die Gesetzmäßigkeiten des Internet und die Logik der Algorithmen großer Suchmaschinen wird ein langfristiges Investment in digitale Publikation mit der Zeit immer wertvoller. Im Zuge einer klugen betriebswirtschaftlichen Zukunftsplanung sollte Online Reputationsmanagement eine zentrale Rolle spielen. Die Experten der Unternehmensberatung p-reputation stehen Ihnen dabei gerne zur Seite.



