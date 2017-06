Hamburg (ots) - Kanzlerin Angela Merkel führt im aktuellen Politiker-Ranking, das das Forsa-Institut für den stern erstellt, weiterhin die Liste an. Mit 68 Vertrauenspunkten - zwei mehr als noch im April - rangiert sie vor Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der auf 62 kommt. Die über 1001 Befragten konnten Punkte zwischen 0 (kein Vertrauen) und 100 (sehr großes Vertrauen) vergeben, woraus dann der Mittelwert errechnet wurde. Den höchsten Wert mit 86 Punkten erreicht die CDU-Chefin zudem bei den Anhängern der eigenen Partei und bleibt auch bei den Anhängern der Unionsschwester CSU mit 82 Punkten beliebter als deren Vorsitzender Horst Seehofer (71 Punkte).



SPD-Chef Martin Schulz ist mit 51 Punkten - fünf weniger als im April - von Rang 3 auf Rang 5 abgerutscht. Vor ihm stehen nun Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Außenminister Sigmar Gabriel mit jeweils 52 Punkten. Hinter Schulz folgt auf dem 6. Platz FDP-Chef Christian Lindner mit 49 Punkten - sieben mehr als im April. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf Rang 7 bekommt 48 Punkte, CSU-Chef Seehofer 47, der damit Rang 8 einnimmt. Dahinter ist Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir mit 46 Punkten platziert, gefolgt von der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Sahra Wagenknecht, mit 39 Punkten - fünf mehr als noch im April.



Auf dem vorletzten Rang: Özdemirs Kollegin Katrin Göring-Eckart mit 38 Punkten. Sie verlor die meisten Vertrauenspunkte im Ranking bei den eigenen Anhängern - nämlich sechs. Schlusslicht bleibt AfD-Chefin Frauke Petry mit 17 Punkten. Petry büßte bei den eigenen Anhängern fünf Vertrauenspunkte ein und ist bei ihnen mit 51 Punkten unbeliebter als CSU-Chef Horst Seehofer (53 Punkte).



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 7. und 8. Juni 2017 im Auftrag des Magazins stern 1001 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.



