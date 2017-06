Laupheim, Deutschland und Rankweil, Österreich (ots) - Die Rentschler Biotechnologie GmbH, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, und die Rentschler Fill Solutions GmbH, ein unabhängiger Spezialist für aseptische Abfülllungen, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Bereitstellung neuer, hochmoderner Abfüllanlagen sowie Lösungen zur Herstellung biopharmazeutischer Produkte aus einer Hand bekannt, um den Bedürfnissen der Kunden von Rentschler Biotechnologie gerecht zu werden. Im Rahmen der Vereinbarung wird Rentschler Fill Solutions künftig als exklusiver Partner für die Abfüllung der von Rentschler Biotechnologie hergestellten Biopharmazeutika agieren. Rentschler Fill Solutions ist ein Unternehmen der Familie Rentschler und wird den Geschäftsbetrieb Mitte 2018 aufnehmen. Zusätzlich zur Betreuung von Kunden der Rentschler Biotechnologie wird Rentschler Fill Solutions seine Abfüllleistungen sowohl im klinischen als auch kommerziellen Maßstab seinem eigenen Kundenstamm anbieten.



"Das zunehmende Wachstum der Biotechnologiebranche und die Nachfrage nach neuen Medikamenten auf den internationalen Märkten steigern den Bedarf sowohl für die Belieferung klinischer Studien als auch für die Herstellung im kommerziellen Maßstab und die Marktversorgung. Um das erwartete Wachstum zu bewältigen und den Kunden neue, skalierbare und moderne Technologien und Anlagen zu bieten, gehen wir eine Partnerschaft mit Rentschler Fill Solutions ein. Diese ermöglicht uns, sowohl den heutigen als auch den zukünftigen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden", kommentierte Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biotechnologie. "Rentschler Biotechnologie unterstützt Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Entwicklung der Zelllinie bis zum fertigen Produkt - kontinuierlich bei der Verwirklichung ihrer Ziele. Diese Partnerschaft bekräftigt zusätzlich unsere jüngste strategische Allianz mit Leukocare, da verbesserte Formulierungsstrategien auch zur Qualität des Abfüllungsprozesses beitragen werden. Beide Partnerschaften ermöglichen uns, unsere Kunden während ihres Wachstums zu betreuen."



Die Anlage der Rentschler Fill Solutions in Österreich bedient sich einer hochmodernen, fortschrittlichen, aseptischen Abfülltechnologie. Vials von DIN2R bis zu 50 ml können für die aseptische Abfüllung von flüssigen oder gefriergetrockneten Biopharmazeutika verwendet werden. Pro Charge können bis zu 60.000 Vials abgefüllt werden. Zeitschienen und Chargengrößen können flexibel angepasst und skaliert werden. Standardisierte und optimal abgestimmte Prozesse und Leistungspakete ermöglichen beschleunigte Services, wobei Single-Use-Equipment maximale Produktsicherheit garantiert. Die Anlage der Rentschler Fill Solutions erfüllt alle geforderten behördlichen Normen und ist dazu ausgelegt, zukünftige Erweiterungen ohne Unterbrechung des laufenden Betriebes zu bewerkstelligen.



"Unsere Abfüllanlagen entsprechen dem neusten Stand der Technik und wurden dazu konzipiert, unseren Kunden hochwertige Produkte und verlässlichen Service zu bieten. Als unabhängiger Spezialist für die aseptische Abfüllung flüssiger und gefriergetrockneter Biopharmazeutika ist es unser Ziel, den spezifischen Anforderungen einer Vielzahl biopharmazeutischer Unternehmen gerecht zu werden", ergänzte Reinhold Elsässer, Geschäftsführer von Rentschler Fill Solutions. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Rentschler Biotechnologie, um die Ansprüche hinsichtlich Kapazität, Skalierbarkeit, Produkteinführungszeit, Reinheit und Sicherheit von klinischen Studien bis zur Marktversorgung zu bedienen. Die Kunden beider Unternehmen werden von unseren verlässlichen Lösungen aus einer Hand sowie der kurzen Produkteinführungszeit profitieren, die auf unserem gemeinsamen Qualitätsanspruch und perfekt abgestimmten Prozessen basieren."



Rentschler Biotechnologie und Rentschler Fill Solutions werden ihre Partnerschaft und ihr Serviceangebot bei der BIO International Convention in Halle C am Stand 1929 vorstellen. Die Konferenz findet vom 19. bis 22. Juni 2017 in San Diego, USA statt. Zusätzlich finden Sie auf der LinkedIn-Seite neuste Informationen aus Rankweil: www.linkedin.com/company/rentschler-fill-solutions-gmbh.



Über Rentschler Biotechnologie GmbH



Die Rentschler Biotechnologie GmbH mit Sitz in Laupheim, Deutschland, ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für die Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie für damit verbundene Beratungsleistungen bei der Projektplanung, -durchführung und der Zulassung. Zu seinen Kunden gehören innovative Biotech-Unternehmen ebenso wie renommierte Pharmakonzerne weltweit. Der hohe Qualitätsstandard von Rentschler Biotechnologie wird durch langjährige Erfahrung und ausgeprägte Lösungskompetenz sowie durch modernste Technologien und zertifiziertes Qualitätsmanagement gesichert. Das mittelständische Familienunternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie www.rentschler.de.



Über Rentschler Fill Solutions GmbH



Die Rentschler Fill Solutions GmbH mit Sitz in Rankweil, Österreich, ist ein unabhängiges Dienstleistungsunternehmen für die aseptische Abfüllung von flüssigen und gefriergetrockneten biopharmazeutischen Produkten. Das Unternehmen bietet hochmoderne Anlagen, die aktuellsten regulatorischen sowie Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Rentschler Fill Solutions konzentriert sich auf kleine bis mittelgroße Chargen (bis zu 60.000 Vials pro Charge), um mit ihren passgenau skalierbaren Lösungen den Anforderungen an klinische Entwicklung und Marktversorgung gerecht zu werden. Rentschler Fill Solutions ist ein Familienunternehmen, das mit seinem kompetenten und erfahrenen Team für aseptische Abfüllung zuverlässige Serviceleistungen anbietet. Der Geschäftsbetrieb soll Mitte 2018 aufgenommen werden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.rentschler-fill-solutions.com.



Über die Partnerschaft von Rentschler Biotechnologie und Rentschler Fill Solutions



Die strategische Partnerschaft zwischen Rentschler Biotechnologie und Rentschler Fill Solutions bietet den Kunden Lösungen "vom Gen zum Vial" aus einer Hand und vereint zwei Kompetenzzentren für die schnelle und effiziente Bioprozessentwicklung, Herstellung und Abfüllung von Biopharmazeutika, verbunden mit dem Rentschler-eigenen Qualitätsanspruch. Beide Unternehmen sind im Besitz der Familie Rentschler, die seit fünf Generationen vertrauenswürdiger und erfolgreicher Partner der Pharmaindustrie ist. Die Unternehmen bleiben voneinander unabhängig und Rentschler Fill Solutions wird als exklusiver Partner für die Abfüllung der von Rentschler Biotechnologie hergestellten Biopharmazeutika fungieren.



OTS: Rentschler Biotechnologie GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121814 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121814.rss2



Pressekontakt: Rentschler Biotechnologie GmbH Dr. Marion Schrader Senior Director Company Communication und PR marion.schrader@rentschler.de



Rentschler Fill Solutions GmbH Andrea Kitzelmann Expert Marketing andrea.kitzelmann@rentschler-fill-solutions.com



Medienanfragen: MC Services AG Dr. Cora Kaiser/Jessica Brett rentschler@mc-services.eu