Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Janrain®, das Unternehmen, das die Marktkategorie Customer Identity and Access Management (CIAM) geschaffen hat, wurde in KuppingerColes Marktstudie Leadership Compass CIAM Platforms report (http://www.janrain.com/resources/indus try-research/kuppingercole-leadership-compass-report-ciam-platforms-2 /'src=Press&utm_medium=press) in allgemeiner Führungsposition ("Overall Leader") eingestuft. KuppingerCole ist ein führendes europäisches Marktforschungsunternehmen, das sich auf Information Security, Identity & Access Management (IAM) und Digital Transformation spezialisiert hat. Unter besonderer Hervorhebung von Janrains Unterstützung für DSGVO-Konformität sowie von 50 Anwendungen für das Internet-of-Things (IoT), schreibt John Tolbert, Senior Analyst bei KuppingerCole: "Janrain ist ausgereift und skalierbar, und sollte unbedingt von Unternehmen in Betracht gezogen werden, die auf Hochverfügbarkeit (HA) und umfassende Werkzeuge zur Marketing-Datenanalyse angewiesen sind."



Zusätzlich zu der Einstufung als "Overall Leader" hat KuppingerCole Janrain Führungspositionen in den Kategorien "Overall Product", "Overall Market" sowie "Market/Product" bescheinigt, und erteilt dem CIAM-Pionier Bestnoten für Sicherheit, Funktionsumfang, Integration, Kompatibilität, Benutzerfreundlichkeit, Innovation, Marktstellung und Lösungsnetzwerk (ecosystem). Die Marktforscher führen zudem die folgenden Eigenschaften als besondere Stärken an, die Janrain in den CIAM-Markt einbringt:



- Hoher Marktanteil im Großkunden-Segment: Diese Bewertung spricht für Janrains weltweite Präsenz, Skalierbarkeit, und die Hochverfügbarkeit der Lösungen , welche auch hochgradig geschäftskritischen Anwendungen genügt -- Janrain ist der einzige CIAM-Anbieter, dessen Lösungen von 2.100 Kunden in über 65 Ländern eingesetzt werden und der mehr als 1.5 Milliarden Nutzeridentitäten bei 99,999% Verfügbarkeit verwaltet. - Feinstufiges "Consent Management" zur Verwaltung von Einwilligungserklärungen, wie sie die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorschreibt. - Exzellente Integration mit sozialen Netzwerken, die Unternehmen Zugriff auf wertvolle Nutzerdaten im Rahmen der Marketing-Datenanalyse ermöglicht. - Integration des Internet-of-Things (IoT) durch OAuth2 Device Flow: Janrain war 2011 der erste Anbieter, der mit dedizierten IoT-Lösungen antrat, um Unternehmen bei der Bewältigung der immensen Flut von IoT-Daten und den steigenden Anforderung an Sicherheit, Datenschutz und Skalierbarkeit zu helfen. - EU-US Privacy Shield-Zertifizierung, die Konformität mit dem transatlantischen Datenschutzabkommen sicherstellt.



Janrains von der Studie gelobte frühe Unterstützung von Anforderungen der DSGVO (engl. GDPR) war im vergangenen Jahr einer der wichtigsten Innovationsbereiche für das Unternehmen. Im April dieses Jahres war Janrain der erste CIAM-Anbieter, der vollständige DSGVO-Unterstützung ankündigen konnte, und auch der erste, der Consent Lifecycle Management auf den Markt brachte, eine Lösung zur Verwaltung von Einwilligungserklärungen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wie sie die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU vorschreibt.



"Die KuppingerCole-Studie bestätigt, was mehr als 2.100 Unternehmen weltweit bereits wissen -- die Janrain Identity Cloud ermöglicht es Global-3000-Unternehmen, ihren Kunden sichere, DSGVO-konforme und skalierbare Online-Nutzererlebnisse auf der Grundlage von CIAM anzubieten", sagt Janrain-CEO Jim Kaskade. "Wir sind länger als jeder andere im CIAM-Geschäft und haben eine lange Tradition, durch Marktführerschaft und Produktinnovation entscheidend zum Erfolg unserer Kunden beizutragen."



Über Janrain



Janrain wurde 2002 gegründet und genießt als Pionier im Bereich Customer Identity and Access Management (CIAM) unter Marktexperten breite Anerkennung als weltweiter CIAM-Marktführer. Die Janrain Identity Cloud stellt Lösungen für Identity Management, Sicherheit und Kundenaktivierung bereit, welche Kunden das nahtlose und sichere Navigieren ihrer digital vernetzten Welt ermöglichen und Unternehmen zu einem besseren Verständnis ihrer Kunden verhelfen. Janrains Identity-Lösungen umfassen Social Login sowie traditionelles Login und Registrierung, Single Sign-On, die Speicherung und Verwaltung von Kundenprofilen, Werkzeuge zur Analyse und Segmentierung von Kundendaten sowie zum Customer Engagement. Janrain wird von Unternehmen wie Pfizer, Samsung, Whole Foods, Fox News, Philips, McDonald's and Dr Pepper eingesetzt. Janrain hat seinen Firmensitz in Portland, Oregon, USA, und Niederlassungen in London, Paris und im Silicon Valley. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.janrain.com und auf Twitter unter @janrain.



