Bad Marienberg - Senvion (ISIN LU1377527517/ WKN A2AFKW), ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat in einem Konsortium mit Downer eine Lieferpartnerschaftsvereinbarung mit RES Australia und seinen Projektpartnern für den 116-Turbinen Windpark Murra Warra in Victoria unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

