Ihre Antwort auf die Frage, als was sie in ihrem nächsten Leben zurückkehren wolle, mag für eine erfolgreiche Musikerin überraschen: "Ich würde gern als Person zurückkehren, die die Möglichkeit auf Bildung hat, diese Bildung bis zum Anschlag ausschlachtet und alle möglichen Abschlüsse macht", sagt Joy Denalane im Interview mit dem Magazin PSYCHOLOGIE bringt dich weiter (Ausgabe 04/2017 ab morgen im Handel, www.psychologiebringtdichweiter.de). "Dahinter steckt mein größter Komplex: Ich habe keine Ausbildung", so die 44-Jährige. "Vor ein paar Jahren habe ich daher ein Semester Literaturwissenschaft in Deutsch und Englisch studiert. Ich wollte einmal in diese Welt eintauchen, in der Musik, Talent oder Status keine Rolle spielt. Sondern nur Leistung, die gekoppelt ist ans Lernen und mit Noten bewertet wird." Die Sängerin könnte sich nach dieser positiven Erfahrung gut vorstellen, im nächsten Leben Literaturwissenschaftlerin zu sein: "Zu lesen, zu forschen. Ein Leben zu führen, in dem es nicht um mich geht, sondern um das, was andere Menschen vollbringen."



Mit ihrer Rolle als Musikerin und Mutter zweier Kinder gibt sich Joy Denalane aber auch heute nicht zufrieden. Sie macht sich öffentlich stark gegen Hass. "Wir sind hier in Deutschland gerade in einer Umbruchphase: Wir leben in einer multi-ethnischen Gesellschaft, die das aber noch nicht ganz verstanden hat", so die Berlinerin. "Das ist sicher kein rein deutsches Problem, doch mir ist seither klar: Hier leben nicht wenig Rassisten. Die Anzahl, die Frequenz, die Brutalität der Einschläge und was gesellschaftlich dahintersteckt, das hat mir schon Angst gemacht."



Grundsätzlich mache ihr im Alltag sonst wenig richtig Angst. Außer: "Wälder, Felder und wilde Natur - als Stadtkind sind mir solche ungewohnten Umgebungen irgendwie suspekt. Selbst tagsüber, wenn ich etwa im Grunewald joggen gehe, habe ich ein mulmiges Gefühl", erzählt Joy Denalane im Interview mit PSYCHOLOGIE bringt dich weiter.



