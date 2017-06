Martin Schulz stürzt immer weiter ab: Der SPD-Kanzlerkandidat verliert laut Forsa-Umfrage zunehmend das Vertrauen der Wähler. Die CDU und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben hingegen weiterhin Aufwind.

SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz verliert in der Gunst der Bürger gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an Boden. Im am Mittwoch veröffentlichen Politiker-Ranking von Forsa im Auftrag des "stern" ist Schulz nur noch auf Platz fünf. Merkel liegt mit 68 von 100 möglichen Vertrauenspunkten weiterhin an der Spitze. Dahinter folgen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (62 Punkte) sowie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (52 Punkte) zwei weitere Unionspolitiker. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...