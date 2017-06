FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.06.2017 - 11.00 am



- CREDIT SUISSE RAISES LSE PRICE TARGET TO 3600 (3100) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS TO 'BUY' ('CONVICTION BUY LIST') - TARGET 763 (697) P. - HSBC RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 285 (272) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 530 (465) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 715 (695) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1469 (1205) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 4000 (3500) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS 3I GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 940 (823) PENCE - RBC CAPITAL RAISES LSE PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DECHRA PHARMACEUTICA TARGET TO 2100 (1890) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS INITIATES WPP WITH 'BUY' - TARGET 2050 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob