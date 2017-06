Hamburg (ots) - Euler Hermes, der weltweit führende Kreditversicherer, hat heute über ihre Tochtergesellschaft Euler Hermes Rating den Start von TRIBRating, dem neuen Ratingservice für den Mittelstand, angekündigt.



TRIBRating ist die erste Dienstleistung, die Euler Hermes zusammen mit Moody's Investors Service entwickelt hat, nachdem die Kooperation Ende 2016 bekannt gegeben wurde. Nach der Einführung von TRIBRating in Deutschland ist der europaweite Ausbau geplant.



"TRIBRating bietet einen neuen Mehrwert für alle Marktteilnehmer in der Mittelstandsfinanzierung", erläutert Ralf Garrn, CEO von Euler Hermes Rating. "Auf der Grundlage speziell für den Mittelstand zugeschnittener, transparenter Methoden und Modelle führt TRIBRating zu einer soliden und belastbaren Bewertung von Kreditrisiken. Während Marktteilnehmer mehr Einblick in das Kreditrisiko mittelständischer Unternehmen in Europa erhalten, können diese Unternehmen mit einem unabhängigen, international vergleichbaren Kreditrating ihre Finanzierungsquellen erweitern. Damit differenzieren sich zukünftig auch kleinere Unternehmen, die national oder international wachsen wollen, über ihr Kreditrisikoprofil von Wettbewerbern in der gleichen Weise, wie es bisher nur für große Unternehmen möglich war." Mit der neuen Dienstleistung können nun auch kleinere Unternehmen ab 10 Mio. Euro Umsatz ein transparentes und international vergleichbares Kreditrating auf der bekannten, globalen Ratingskala von AAA bis D erhalten.



Die Auswertung von Euler Hermes Rating zeigt, dass mehr als 30% der 24.000 Unternehmen, die zur Entwicklung der neuen TRIBRating Methodik herangezogen wurden, auf Basis ihres Finanzprofils als Teil der Rating-Scorecard eine Bewertung von BBB oder höher erzielen würden. Die heute veröffentlichte TRIBRating Methode wurde in Zusammenarbeit mit Moody's Investors Service entwickelt - einer weltweit führenden Ratingagentur mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Ratingmethoden für eine Vielzahl von Sektoren. Unter Anwendung des umfangreichen Kreditrisiko- und Branchenwissens von Euler Hermes identifiziert, analysiert und überwacht TRIBRating die spezifischen Kreditmerkmale von mittelständischen Unternehmen.



"TRIBRating ist eine bedeutende Entwicklung, die durch eine hohe Konsistenz und Transparenz den Markteilnehmern ein besseres Verständnis für die Kreditrisikotreiber im Mittelstand vermittelt", führt Jens Schmidt-Bürgel, Geschäftsführer der Moody's Investors Service Deutschland GmbH, aus. "Es ist die Lösung, auf die der Markt schon lange wartet und Moody's freut sich, hier mit Euler Hermes zusammen zu arbeiten."



Die Euler Hermes Rating GmbH wurde im Jahr 2001 mit Sitz in Hamburg gegründet und war die erste Ratingagentur, die nach der EU-Verordnung über Ratingagenturen registriert wurde. Die Agentur ist auf das Erteilen von unabhängigen Kreditmeinungen über mittelständische Unternehmen spezialisiert.



Über Euler Hermes



Euler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in den Bereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigene Monitoringsystem verfolgt und analysiert Euler Hermes täglich die Insolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter. Euler Hermes ist eine Tochtergesellschaft der Allianz und ist an der Euronext Paris notiert (ELE.PA). Das Unternehmen wird von Standard & Poor's und Dagong Europe mit einem Rating von AA- bewertet. 2015 wies das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 883 Milliarden.



Euler Hermes beschäftigt in Deutschland rund 1.400 Mitarbeiter, am Hauptsitz in Hamburg sowie in weiteren Niederlassungen in Deutschland. Weitere Informationen auf www.eulerhermes.de, LinkedIn oder Twitter @eulerhermes



Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:



So weit wir hierin Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen. Abweichungen resultieren ferner aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, und insbesondere im Bankbereich aus dem Ausfall von Kreditnehmern. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.



