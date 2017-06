Zürich (ots) -



- Steigende Geschwindigkeit in der Asset Management-Industrie.

Während die Branche weiter wächst, vergrössert sich die Kluft

zwischen Gewinnern und Verlierern immer stärker.

- Neues Marktumfeld zwingt Asset Manager noch stärker auf Ihre

Kernkompetenzen zu fokussieren statt zu diversifizieren.

- Eine übermässige Diversifikation wird weder Umsatzwachstum noch die

Rentabilität der Portfolios schützen. Vielmehr wird der

erfolgreiche Umgang mit der "eigenen Zyklizität" zum fundamentalen

Erfolgsfaktor für Asset Manager.

- Asset Manager müssen entlang von vier Kernempfehlungen ihr

Geschäftsmodell neu ausrichten, um zukunftig erfolgreich zu sein.



Während die allgemeine Marktdynamik der Asset-Management-Branche

weiterhin Wachstum beschert, intensiviert sich die Zyklizität des

Marktes. Das Tempo der Veränderungen nimmt zu. Die Kluft zwischen

Gewinnern und Verlierern wächst. Diejenigen, deren Geschäftsmodelle

keinen wahren Wettbewerbsvorteil darstellen, fallen weiter zurück.

Einer der fundamentalen Erfolgsfaktoren für die Zukunft wird ein

effektives Management der eigenen Zyklizität sein. Dies sind die

Ergebnisse der neuen Roland Berger-Studie "The ant or the

grasshopper? Tomorrow's asset management industry".



Diversifizierung bei Asset Managern ist kein Allheilmittel



Diversifizierung ist zwar für Anleger wertvoll; für

Vermögensverwalter kann sie aber auch ernsthafte Probleme nach sich

ziehen, wenn sie nicht unter Kontrolle gehalten wird. "Unsere

Marktbeobachtungen zeigen, dass sich punktuelle Diversifizierung

umsatzsteigernd auswirkt. Wenn jedoch in einem breit diversifizierten

Setup zunehmend die Performance-Ziele nicht erreicht werden und wenig

oder kein Mehrwert generiert wird, diversifizieren Kunden vermehrt

wieder eigenständig. Mit Folgen auf die Kundenloyalität und beim

Asset Manager platzierten Kundenvolumina (Wallet Size). Zu starke

Diversifizierung treibt weder das Umsatzwachstum noch schützt es die

Rentabilität", sagt Robert Buess, Banking-Experte und Partner bei

Roland Berger in Zürich.



Passiv versus aktiv gemanagte Fonds ist die falsche Diskussion



Passive Fonds ergänzen das Portfolio und decken wichtige

Kundenbedürfnisse ab. Asset Manager müssen basierend auf Ihren

Stärken und Kernkompetenzen ein Produktangebot offerieren, das den

Bedürfnissen der Kunden entspricht. "Aktiv gemanagte Produkte werden

immer einen Markt haben. Diese haben zwar eine rund 60 Basispunkte

höhere Kostenquote, doch werden passiv-gemanagte Fonds nie

Vergleichsindexe übertreffen und decken somit nicht die gesamte

Bandbreite der Kundenwünsche ab", ergänzt Buess. Die Debatte sollte

sich daher nicht auf aktiv im Vergleich zu passiven gemanagten Fonds

beschränken, sondern vielmehr darauf, ein Produktangebot zu schaffen,

das den Bedürfnissen der Kunden und ihren Erwartungen wirklich

Rechnung trägt. Bis Vermögensverwalter sich besser auf die Zyklizität

des Marktes einstellen, wird jeder Abschwung der Produktperformance

direkten Effekt auf die eigene Gewinnsituation haben. Eine historisch

gute Positionierung hilft Asset Managern dabei nur unzureichend.



Digitalisierungskompetenz, Marketing und Kommunikation sind

weitere entscheidende Erfolgsfaktoren



Erhöhte Transparenz aufgrund von Digitalisierung und

technologischem Fortschritt zwingt Asset Manager zu stärkerer

Differenzierung. Um zudem den Anschluss an die rapiden Entwicklungen

nicht zu verlieren, müssen Asset-Manager die FinTechs als

Opportunität betrachten, anstatt als eine Bedrohung. Die Bedeutung

von Marketing, Kommunikation und klarer Positionierung beim Endkunden

und bei Distributoren steigt, da sich Distribtionskanäle radikal

verändern.



CEO Agenda - vier Empfehlungen



Asset Manager sollten die aktuelle Marktlage nutzen, um ihr

Geschäftsmodell den neuen Entwicklungen entsprechend entlang von vier

Kernempfehlungen neu auszurichten.



- Erstens sollten Asset Manager ihre spezifischen Stärken und

Wettbewerbsvorteile erkennen und ihr Angebot darauf abgestimmt

schärfen.

- Zweitens muss die Zyklizität des Geschäfts gebrochen werden, indem

die Kosten auf ein in allen Phasen wettbewerbsfähiges Niveau

gebracht werden.

- Drittens und wesentlich, muss Digitalisierung als Chance zu

Verbesserungen im eigenen Geschäftsmodell und zur Ermöglichung

neuer Kundenlösungen wahrgenommen und umgesetzt werden.

- Und viertens müssen Marketing- und Kommunikationsmassnahmen

gezielt, differenziert, anbieter-spezifisch - unter Einsatz neuer

Technologien - verstärkt werden.



"So kann eine erfolgreiche Zukunft gelingen", fasst Robert Buess

zusammen.



