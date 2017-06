Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Konjunkturforschungsinstitut RWI hat sich optimistischer für das deutsche Wirtschaftswachstum gezeigt als noch im Frühjahr. Die Essener Ökonomen hoben ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 2017 gegenüber der von März von 1,3 auf 1,6 Prozent an. Für 2018 erwarten sie unverändert 1,8 Prozent.

"Das deutsche Wirtschaftswachstum steht auf einer breiteren Basis und wird nicht mehr nur von der Inlandsnachfrage getragen", erklärte RWI-Konjunkturchef Roland Döhrn. Ausschlaggebend für das Anheben der Prognose sei, dass sich der außenwirtschaftliche Beitrag aus Exporten und Importen günstiger entwickele als zunächst erwartet.

Einer etwas dynamischeren Exportentwicklung stünden schwächer wachsende Einfuhren gegenüber. Sie rechnen mit einem Zuwachs der Exporte um 4,1 Prozent dieses und 4,3 Prozent nächstes Jahr und der Importe um 4,4 Prozent im Jahr 2017 und um 5,0 Prozent 2018. In der Binnenwirtschaft dürften die Bauinvestitionen eine Triebkraft der Konjunktur bleiben, sie würden allerdings durch Kapazitätsengpässe gebremst.

Finanzlage des Staates bleibt günstig

Die privaten Konsumausgaben dürften unter anderem aufgrund der zunehmenden Beschäftigung und steigender Reallöhne weiterhin spürbar zulegen. Erwartet wird ein Plus von 1,2 Prozent in diesem und 1,5 Prozent im kommenden Jahr. Die staatlichen Konsumausgaben werden sich nach der Erwartung der Wirtschaftsforscher hingegen auch wegen geringerer Ausgaben zur Bewältigung der Flüchtlingsmigration voraussichtlich deutlich weniger stark erhöhen als bisher.

Die Beschäftigung dürfte in diesem und im nächsten Jahr weiter steigen. "Die kontinuierliche und spürbare Ausweitung der Produktion sorgt für eine lebhafte Nachfrage nach Arbeitskräften", sagte Döhrn. Die Arbeitslosenquote dürfte in diesem Jahr bei 5,7 Prozent und im nächsten bei 5,5 Prozent liegen und die Arbeitslosenzahl auf 2,53 Millionen in diesem und 2,48 Millionen im kommenden Jahr sinken. Dabei erwarten die Forscher eine Inflationsrate von 1,6 Prozent in diesem und im kommenden Jahr.

Die öffentlichen Haushalte werden nach ihrer Kalkulation 2017 und 2018 voraussichtlich Überschüsse von 22 und 28 Milliarden Euro erzielen - das sind 0,7 Prozent bzw 0,8 Prozent des BIP. "Die Finanzlage des Staates bleibt voraussichtlich ausgesprochen günstig", betonten sie. Zwar komme es 2017 wegen der expansiv ausgerichteten Finanzpolitik zu erheblichen Haushaltsbelastungen, und zudem müsse die von 2011 bis 2016 erhobene Kernbrennstoffsteuer rückerstattet werden. Andererseits gebe es Erlöse aus einer Versteigerung von Funklizenzen. Außerdem sei weiterhin mit konjunkturbedingten Mehreinnahmen und weiter sinkenden Zinsausgaben zu rechnen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.