Mit einem Sonderband aus der Lustigen-Taschenbuch-Reihe sorgt Egmont Ehapa Media für erfrischenden Lesespaß an heißen Sommertagen. Die Abenteuer von Donald und Co. bringen Schwung in die Hängematte, Karibikfeeling auf Balkonien und Windstärke neun ins heimische Schwimmbad. Dabei beweist Reporter Goofy, dass er immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und liefert eine Exklusiv-Story nach der anderen. Vom Sommerloch also keine Spur!



Eine Herausforderung der besonderen Art wartet diesen Sommer auf Dagobert Duck. Die steinreiche Ente will beim Kongress der Milliardäre in Los Vagos entspannen, doch der Milliardärsklub-Vorsitzende macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Erzfeinde Dagobert Duck und Klaas Klever sollen gemeinsame Sachen machen, damit die Dauer-Streitigkeiten endlich ein Ende haben. Ente gut, alles gut? Antworten gibt's im aktuellen Lustigen Taschenbuch Sommer. 13 coole Geschichten erscheinen ab dem 19. Juni im Handel. (EUR 7,99 Egmont Ehapa Media) und im Ehapa Shop unter: http://www.ehapa-shop.de/ltb-sommer



Inhalt LTB Sommer Nr. 7: Ritt ins Abenteuer REPORTER GOOFY - Das große Meisterschaftsfinale Geschäftsreise Feiern zum Vergessen Ein Bündnis auf Zeit REPORTER GOOFY - Die legendäre Flussperle Galoppierende Erfindungswut Wiedersehen in Kalgoorlie Mit Weitblick Reise nach Stell-Abh Dussels Rat REPORTER GOOFY - Ein Schirm, ein Hut, ein Dieb Megamuschel



