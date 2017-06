WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Abfallaufkommen in Deutschland ist im Jahr 2015 mit 402 Millionen Tonnen nahezu konstant geblieben. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, betrug der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 0,3 Prozent. Mit 52 Prozent oder 209 Millionen Tonnen hatten Bau- und Abbruchabfälle den größten Anteil vor 59,2 Millionen Tonnen aus Produktion und Gewerbe. Insgesamt 12,7 Prozent waren sogenannte Sekundärabfälle, die schon einmal in einer Anlage behandelt worden waren.

Insgesamt 317,7 Millionen Tonnen aller Abfälle wurden verwertet, das entspricht einer Quote von 79 Prozent. Die meisten dieser Abfälle, nämlich 274,6 Millionen Tonnen, konnten recycelt und damit stofflich verwertet werden. Die übrigen Abfälle seien in Müllverbrennungsanlagen energetisch verwertet worden, hieß es. Auf Deponien entsorgt wurde nur 17,8 Prozent des Abfalls./czy/DP/fbr

