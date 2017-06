SIEMENS AG

Liebe Trader,

Seit dem markanten Ausbruch über die Hochs aus 2007 bei 112,10 Euro hat sich die Aktie von Siemens ein gutes Stück weit hocharbeitet und ist auf ein Niveau von gut 133,50 Euro hoch gelaufen. Seit dem herrscht jedoch sukzessive Abgabebereitschaft unter den Marktteilnehmern, das sich zudem im Wochenchart in einer potentiellen Trendwende in Form einer SKS-Formation darstellt. Die Kursnotierungen sind in dieser Handelswoche bereits gefährlich tief an die ... (Rafael Müller)

