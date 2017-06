Von William Wilkes

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat in den USA einen weiteren Rechtsstreit beigelegt. Das Geldhaus wird 170 Millionen US-Dollar zahlen, wie aus der am US-Bezirksgericht in Manhattan erzielten Einigung hervorgeht. Der Bank wurde vorgeworfen, zusammen mit anderen Instituten den Referenzzinssatz Euribor manipuliert zu haben. Barclays und HSBC haben ebenfalls entsprechende Rechtsstreitigkeiten beigelegt und zahlen 94 Millionen bzw. 45 Millionen Dollar.

Ein Sprecher der Deutschen Bank lehnte einen Kommentar ab.

Der Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist ein Referenzzinssatz im Interbankengeschäft europäischer Institute. Der Referenzzins wird danach berechnet, wieviel europäische Banken zahlen müssen, um voneinander Geld zu leihen.

