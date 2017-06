Saarbrücken (ots) - Paare machen halbe-halbe



Beim Italiener um die Ecke essen gehen, den neusten Blockbuster schauen oder eine Ausstellung besuchen: Sind Paare zusammen unterwegs, zahlen sie so gut wie nie getrennt. Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt. Nur 2 Prozent der Befragten sagen, dass meistens jeder für sich selbst bezahlt, 22 Prozent machen halbe-halbe.(1) Und bei 13 Prozent zückt der eine für den anderen das Portemonnaie, 43 Prozent haben keine feste Regel für solche Fälle. Nicole Canbaz von CosmosDirekt: "Gemeinsame Kasse zu machen, ist im Alltag bequem. Wenn es darum geht, sich für die Zukunft abzusichern, sollte man sich jedoch nicht allein auf den Partner verlassen." Die Vorsorgeexpertin rät, die Alters- und Risikovorsorge zwar gemeinsam zu planen, sie aber separat abzuschließen.



(1) Repräsentative Umfrage "Frühlingsumfrage 2017 - Geld und Partnerschaft" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.503 Personen ab 18 Jahren befragt.



