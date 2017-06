Basel (ots) -



Ab heute gibt's bei Coop@home frisch und von Hand geschnittenen

Käse. Kundinnen und Kunden können ihre individuelle Käsebestellung

einfach und bequem von zu Hause aus aufgeben und sich mit dem

restlichen Wocheneinkauf nach Hause liefern lassen. Der gewünschte

Käse wird dabei genauso geschnitten, wie der Kunde ihn haben möchte.

Für ein feines Raclette beispielsweise können gar halbe Käselaibe

bestellt werden. Dies ist erstmalig im Schweizer Detailhandel.



Käseliebhaber können auf Coop@home bei der Suche des Käses nach

Reife, Region und Ge-wicht filtern und ihre individuelle Bestellung

direkt online aufgeben. Käseportionen können schon ab einer Grösse

von 50 Gramm bestellt werden. Bei einigen Sorten, so zum Beispiel

beim Rac-lette, können auch halbe Käselaibe bezogen werden. Wer bis

vormittags um 9 Uhr bestellt, erhält seine Bestellung noch am selben

Tag. Damit kommt die Käsetheke zu jedem nach Hause, und dies

unabhängig davon, wo in der Schweiz er zu Hause ist.



500 Sorten Käse im Angebot



Bisher umfasste das Käseangebot bei Coop@home knapp 400

verschiedene Käsesorten. Jetzt kommen 100 neue Käseprodukte dazu. Die

grosse Auswahl umfasst die beliebtesten Käsespe-zialitäten von

Tilsiter, über Gruyère bis hin zum Bio Wiesenzauber mit oder ohne

Kräutern. Damit können Coop@home-Kundinnen und -Kunden insgesamt aus

rund 500 verschiedenen Käsesor-ten auswählen. Zudem erfahren sie

alles über den ausgewählten Käse, seine Geschichte und Herkunft. Der

Service ist in der ganzen Schweizer verfügbar.



Weitere Informationen finden Sie unter www.coopathome.ch.



