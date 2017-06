Dietikon (ots) - Die erste Referentin am Campaigning Summit

Switzerland steht fest, perfekt passend zum Motto «Campaigning for

Leadership». Vanessa Weber ist Geschäftsführerin der Firma Werkzeug

Weber GmbH & Co KG in Aschaffenburg und Unternehmerin aus

Leidenschaft. Sie wird am 16. März aufzeigen, wie man Storytelling so

macht, dass es eine starke Loyalität bewirkt.



Im Alter von 22 Jahren stand Vanessa Weber vor der

Herausforderung, das Unternehmen als Nachfolgerin zu übernehmen.

Gemeinsam mit ihrem Team hat sie es in den letzten 10 Jahren

geschafft, den Umsatz zu verfünffachen und den unternehmerischen

Erfolg der Firma grundlegend neu zu gestalten. Ein wichtiges Element

in ihrem Erfolgsrezept war der Ansatz, den Kunden zum Helden zu

machen. Was das bedeutet, wird sie am 16. März 2018 im Papiersaal

Zürich darlegen, wenn sie als Referentin am Campaigning Summit

Switzerland auftritt.



«Vanessa Weber verkörpert perfekt das Motto des Campaigning Summit

Switzerland 2018, Campaigning for Leadership. Wir freuen uns sehr,

sie als erste von vier Referentinnen bekannt geben zu dürfen", so

Organisator Peter Metzinger.



Der Campaigning Summit Switzerland findet am 16. März 2018 zum

sechsten Mal statt. Neben vier internationalen Referentinnen wird es

wieder Workshops von Teilnehmenden für Teilnehmende geben, zwecks

Networking, Inspiration und voneinander Lernen. Bis maximal zum 31.

Oktober gibt es nun die begehrten, aber limitierten Early Bird

Tickets.



Weitere Informationen:



www.CampaigningSummitSwitzerland.com

http://vanessa-weber.de



Der Campaigning Summit Switzerland ist die internationale

Plattform in der Schweiz für Campaigning. Es ist der einzige Event,

an dem sich Unternehmen und Verbände mit NGOs, Public Affairs und

politische Kommunikation mit Wahlkampf, Werbung, PR und Social Media

mit Change Management treffen, austauschen, gegenseitig inspirieren

und voneinander lernen. Organisator ist business campaigning GmbH,

die Nr. 1 für Campaigning in der Schweiz.



