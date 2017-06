FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Eon baut seinen Geschäftszweig "Betrieb und Wartung von Windparks" aus und expandiert damit in weitere Märkte. Künftig sollen auch Serviceleistungen für Kundenanlagen in Großbritannien und Italien angeboten werden, wie der DAX-Konzern ankündigte. Das Angebot auf den neuen Märkten umfasst das gesamte Betriebsleistungsspektrum sowie Instandhaltungsaktivitäten für Wind-Onshore sowie für den Offshore-Bereich in Großbritannien. Beide Märkte verfügen über eine installierte Windenergie-Kapazität von zusammen mehr als 25.000 Megawatt.

"In Italien und Großbritannien können wir Erfahrungen aus dem Betrieb unserer eigenen Windparks nutzen", sagte Anja Isabel-Dotzenrath, Vorsitzende der Geschäftsführung von Eon Climate & Renewables. "Auch dort erwarten wir einen wachsenden Bedarf für die Betreuung von Standorten, da die Gewährleistungszeiträume vieler Anlagenparks auslaufen."

Eon Climate & Renewables ist seit 2015 im Dienstleistungsgeschäft aktiv. Der Markteintritt erfolgte in den Wind-Onshore-Märkten Schweden und USA. Seit Januar 2017 werden Serviceleistungen für Windparkbetreiber in Deutschland angeboten.

