Lauda-Königshofen - Inditex-Aktie: Ein klarer Trendwechsel zeichnet sich ab - Chartanalyse Seit gut einem Monat beißt sich das Wertpapier von Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) an den Horizontalwiderstand um 36,78 Euro die Zähne aus, im gestrigen Handel erfuhr das Wertpapier einen ernstzunehmenden Drowdown - es zeichnet sich derzeit wohl ein klarer Trendwechsel ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...