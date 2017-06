Oldenburg - Die Börsenkoordinaten der westlichen Welt beginnen sich durch die Wahlen und Volksabstimmungen in den letzten zwölf Monaten zugunsten Europas zu verschieben, so Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Mitinhaber der Fondsgesellschaft LOYS AG. Prävalente Einschätzungen wie diejenige, dass das politische System der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) felsenfest verankert sei und in der Welt seinesgleichen suche, würden ins Wanken geraten.

Den vollständigen Artikel lesen ...