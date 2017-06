Als die Technologieaktien am Freitag in den USA und dann am Montag auch in Europa unter Druck gerieten, wurde der Biotech-Sektor deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier wurde kräftig verkauft, nachdem die zuvor monatelang in den Wind geschossene Frage nach einer möglichen Überbewertung des Hightech-Sektors durch Goldman Sachs zumindest teilweise mit "Ja" beantwortet wurde. Aber einige Aktien traf es härter als andere. Und Evotec (ISIN DE0005664809) nahezu gar nicht, wie Sie im Chart sehen können.

Das ist ein Beweis, dass die Anleger hier klar erkennen, wie stark sich das Unternehmen momentan präsentiert und an die sehr positiven Perspektiven glauben, die die Unternehmensführung aufgezeigt hatte. Das führte dazu, dass Evotec am ...

