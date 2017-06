neue verpackung: Welches sind die derzeitigen Branchentrends beziehungsweise Endanwenderforderungen im Packaging-Umfeld? Frank Würthner: Bislang wurden in der Regel sehr große Mengen beziehungsweise Stückzahlen, zum Beispiel an Kaffee oder Schokoriegeln, einheitlich produziert und verpackt. Nun geht der Trend aber eindeutig in Richtung kleinerer Chargen bis hin zu einzelnen personalisierten Produkten. Beispiele hierfür sind individuelle Bestellkombinationen, beispielsweise von Kaffeekapseln, oder die Möglichkeit, Standardprodukte mit dem eigenen Namen oder einem Bild zu personalisieren. Auf solche Marktanforderungen muss der Verpackungsmaschinenbau reagieren, Stichwort Losgröße-1-Produktion. Hinzu kommt, dass diesem Trend folgend zukünftig vermehrt auch Big Player im B-to-C-Bereich, wie zum Beispiel Amazon, als direkte Kunden der Maschinenbauer auftreten werden.

Andrew Plater: Für jeden Anbieter hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Produktvielfalt extrem erhöht. Das führt zwangsläufig zu den genannten kleineren Losgrößen und damit auch zu deutlich kürzeren Produktionslaufzeiten. Zum immer entscheidender werdenden Produktions- und Maschinenfaktor wird daher die für einen Produktwechsel notwendige Umrüstzeit. Die Verpackungsmaschinen müssen zukünftig noch flexibler und über einen konsequent modularen Aufbau noch besser zu konfigurieren sein. Die reine Ausstoßgeschwindigkeit tritt als Maschinenanforderung eher in den Hintergrund. Hinzu kommt für neue Produkte die Forderung nach einem minimalen Produktionsrisiko und einer möglichst kurzen Time-to-market, was sich unter anderem mit Simulation und Virtual Reality erfüllen lässt.

neue verpackung: Und welche neuen Anforderungen zeigen sich konkret bei den Verpackungen? Andrew Plater: Grundsätzlich greifen die Verbraucher zum Beispiel im Supermarkt meist zu gewohnten Produkten. Es muss also ein Anreiz geschaffen werden, um ein neues Produkt in den Fokus zu rücken. Dementsprechend innovativ zeigt sich der Verpackungsbereich, unterstützt durch den genannten Trend zur Personalisierung. Neben den Standardverpackungen gibt es schon heute immens viele Sondergrößen, Aktionspackungen usw.

Frank Würthner: Für die pharmazeutische Industrie kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Ist bei Food & Beverage sowie für Konsumerprodukte das Look-and-feel sehr wichtig, so gibt es in der Pharmaindustrie Vorgaben, wie die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11. Danach muss beispielsweise bei einer neuen Knieprothese durch die Verpackung sichergestellt werden, dass sie absolut sauber und keimfrei den Transport zum Krankenhaus übersteht. Und Produktrückverfolgbarkeit ermöglicht es den Endkunden, Haftungsrisiken zu minimieren.

neue verpackung: Spielen auch gesellschaftliche Faktoren, wie steigendes Durchschnittsalter und kleinere Haushalte, eine Rolle? Frank Würthner: Die insgesamt kontinuierlich steigende Bevölkerungszahl und das zumindest in Europa immer höhere Durchschnittsalter steigern den Bedarf und verändern die Anforderungen an moderne Lebensmittelverpackungen. So müssen schlechteres Sehvermögen und geringere Kraft von älteren Personen zum Beispiel durch bessere Druckverfahren, Sichtfenster oder ergonomisches Verpackungsdesign berücksichtigt werden. Ein Beispiel sind einfachere Verschlusssysteme, um die im Alter geringere Kraft und Beweglichkeit der Finger auszugleichen.

