Nordea 1 - Emerging Markets Bond Fund feiert seinen 5. Geburtstag

DGAP-News: Nordea Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges Nordea 1 - Emerging Markets Bond Fund feiert seinen 5. Geburtstag 13.06.2017 / 12:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Am 30. Mai konnte der Nordea 1 - Emerging Markets Bond Fund einen fünfjährigen Meilenstein setzen. Der Fonds für Schwellenländeranleihen in Hartwährungen erzielte seit seiner Auflegung attraktive Renditen.

Highlights:

- Assets under Management belaufen sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende April 2017).

- Der Fonds wurde mit einem Fünfsterne-Rating von Morningstar ausgezeichnet und zählt seit seiner Auflegung zu den besten fünf Prozent in der Kategorie der Global Emerging Market Bonds.

Der Nordea 1 - Emerging Markets Bond Fund wurde am 30. Mai 2012 aufgelegt und feierte kürzlich seinen fünften Geburtstag. In dieser Zeit konnte der Fonds auch attraktive Renditen erzielen. Das verwaltete Vermögen belief sich Ende April auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar.

Der Fonds wurde von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet und zählt innerhalb der Kategorie der Global Emerging Market Bonds kontinuierlich zu den besten Anlagelösungen. Im Hinblick auf einen Zeitraum von einem Jahr rangiert der Fonds unter dem Topquartil und zählt im Dreijahreszeitraum sogar zu den besten fünf Prozent innerhalb der Sparte seit der Auflegung.

Zum Durchbruch verhalf der Multi-Boutique-Ansatz von Nordea Asset Management, der interne Stärke mit externer Kompetenz vereint. Der Fonds wird von Prudential Global Investment Management (PGIM) gemanagt und profitiert von der Expertise des dort ansässigen Schwellenländeranleihen-Teams, das den Fonds seit 20 Jahren erfolgreich durch die unruhigen Gewässer der Schwellenländer navigieren konnte. Das Team weist eine lange Erfolgsbilanz auf, es erkennt immer wieder Gelegenheiten in einer dichten und vielfältigen Investmentlandschaft.

"Investoren nehmen zunehmend Schwellenländeranleihen-Lösungen in Augenschein, um den Herausforderungen der niedrigen Erträge im aktuellen Anleihenmarkt zu trotzen", sagt Cathy Hepworth, Portfolio Manager des Fonds. "Der Ausblick für Schwellenländeranleihen ist sehr rosig. Dieser positive Ausblick kann überwiegend den sich verbessernden Fundamentaldaten der jeweiligen Länder sowie den gestiegenen Wachstumserwartungen zugeschrieben werden."

Die jüngsten Kapitalzuflüsse in Schwellenländeranleihen haben die Anlageklasse zu einer der gefragtesten seit Jahresanfang gemacht. Der Nordea 1 - Emerging Markets Bond Fund ermöglicht eine Investition in einen der wenigen Anleihenbereiche, die noch attraktive Renditen versprechen.

Ansprechpartner für weitere Informationen: Dirk Greiling, Edelman.ergo +49 69 271 389-68, teamnordea@edelmanergo.com

(c) Nordea Asset Management und alle zugehörigen Gesellschaften sowie mit Nordea Asset Management verbundenen Unternehmen.

Nordea Asset Management ist der funktionelle Name des Vermögensverwaltungsgeschäftes, welches von den rechtlichen Einheiten Nordea Investment Funds S.A., Nordea Funds Ltd und Nordea Investment Management AB ("rechtliche Einheiten") sowie ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen ausgeübt wird.

Dieses Dokument bietet dem Leser Informationen zu den spezifischen Expertise-Feldern von Nordea. Dieses Dokument (bzw. jede in diesem Dokument dargestellte Ansicht oder Meinung) kommt keiner Anlageberatung gleich und stellt keine Empfehlung dar, in ein Finanzprodukt, eine Anlagestruktur oder ein Anlageinstrument zu investieren, eine Transaktion einzugehen oder aufzulösen oder an einer bestimmten Handelsstrategie teilzunehmen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot für den Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf von Wertpapieren oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Ein solches Angebot kann nur durch einen Verkaufsprospekt oder eine ähnliche vertragliche Vereinbarung abgegeben werden. Daher werden die in diesem Dokument enthaltenen Informationen vollständig durch einen solchen Verkaufsprospekt oder eine solche vertragliche Vereinbarung in seiner/ihrer endgültigen Form ersetzt. Jede Anlageentscheidung sollte deshalb ausschließlich auf den endgültigen gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten beruhen, darunter sofern zutreffend der Verkaufsprospekt, die vertragliche Vereinbarung, jeder sonstige maßgebliche Prospekt und das aktuelle Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (sofern anwendbar), ohne darauf beschränkt zu sein. Die Angemessenheit einer Anlagestrategie steht in Abhängigkeit der jeweiligen Umstände des Anlegers sowie dessen Anlagezielen. Nordea Investment Management empfiehlt daher seinen Anlegern spezielle Investments und Strategien entweder unabhängig zu beurteilen oder, sofern der jeweilige Anleger dies als notwendig erachtet, einen unabhängigen Finanzberater zu konsultieren. Produkte, Wertpapiere, Anlageinstrumente oder Strategien die in diesem Dokument behandelt werden eignen sich gegebenenfalls nicht für alle Anleger. Dieses Dokument enthält Informationen, die aus einer Reihe verschiedener Quellen stammen. Auch wenn die hierin enthaltenen Informationen für richtig gehalten werden, kann keine Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf ihre letztendliche Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben werden, und die Anleger können weitere Quellen verwenden, um eine sachkundige Anlageentscheidung zu treffen. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten sollten sich in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen, die eine Anlage, die sie in Betracht ziehen, haben kann, einschließlich der möglichen Risiken und Vorteile dieser Anlage, bei ihrem Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder sonstigem/sonstigen Berater(n) erkundigen. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten sollten außerdem die potenzielle Anlage vollständig verstehen und sich vergewissern, dass sie eine unabhängige Beurteilung der Eignung dieser potenziellen Anlage vorgenommen haben, die ausschließlich auf ihren eigenen Absichten und Ambitionen beruht.

Investments in Derivate und in ausländischen Währungen denominierte Transaktionen können erheblichen Wertschwankungen unterliegen, die den Wert eines Investments beeinflussen können. Engagements in Schwellenländer gehen mit einem vergleichsweise höheren Risiko einher. Der Wert eines solchen Investments kann stark schwanken und wird nicht garantiert.

Veröffentlicht und erstellt von den rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management. Die rechtlichen Einheiten sind ordnungsgemäß von den jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden in Schweden, Finnland und Luxemburg zugelassen und reguliert.

Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder verbundene Unternehmen der rechtlichen Einheiten sind durch ihre lokalen Finanzaufsichtsbehörden in ihren jeweiligen Domizilierungsländern ebenso ordnungsgemäß zugelassen und reguliert.

Quelle (soweit nicht anders angegeben): Nordea

