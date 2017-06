Die Aktien von HeidelbergCement haben ihre Erholungsrally am Dienstag nach einem weiteren positiven Analystenkommentar mit einem Plus von 2,54 Prozent auf 87,26 Euro fortgesetzt. Binnen vier Handelstagen summiert sich das Plus auf knapp 7 Prozent. Am gestrigen Montag hatte die US-Investmentbank Merrill Lynch die Aktien infolge der zuletzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...