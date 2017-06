Bremerhaven (ots) -



Mit Green SAIL Meetings setzt das ATLANTIC Hotel SAIL City in Bremerhaven seine nachhaltige Unternehmensstrategie Green SAIL auch im Veranstaltungsbereich konsequent fort und leistet damit einen weiteren Beitrag gegen die Klimaerwärmung. Zudem bieten Green SAIL Meetings insbesondere Unternehmen, die sich aktuell mit dem umfangreichen Prozess der CSR-Berichtspflicht auseinandersetzen müssen, eine unkomplizierte Maßnahme mit direkter und positiver Auswirkung auf den Nachhaltigkeitsbericht.



Mit dem diesjährigen Inkrafttreten der CSR-Berichtspflicht (Corporate Social Responsibility) sind Unternehmen in Deutschland und der EU gezwungen, jährlich über ihre Nachhaltigkeitsleistungen zu berichten. So schreibt die EU-Richtlinie vor, dass Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern Angaben zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen bereitstellen sowie über Maßnahmen zur Achtung der Menschenrechte und zur Korruptionsbekämpfung berichten sollen. Die Transformation hin zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung im ökologischen, ökonomischen und sozialen Sinne ist ein umfassender und langer Prozess, den wir vom ATLANTIC Hotel SAIL City bereits erfolgreich auf den Weg gebracht haben. Der messbare Nutzen und die daraus gewonnen Erfahrungen sind unsere Motivation und Basis für die Fortentwicklung umweltschonender Prozesse. Das neue Tagungsangebot Green SAIL Meetings bietet unseren Kunden daher weit mehr als einen ersten unkomplizierten Schritt in die richtige Richtung, der sich unmittelbar und positiv auf den Nachhaltigkeitsbericht auswirkt.



Mit Green SAIL Meetings stellen wir vom ATLANTIC Hotel SAIL City den Aspekt der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt und ermöglichen eine umweltbewusste und ressourcenschonende Durchführung von Veranstaltungen, die den CO2-Fußabdruck von Events so gering wie möglich halten. Passende Rahmenprogramme wie beispielsweise das "Resteessen - Zu gut für die Tonne!" oder Touren durch das benachbarte Klimahaus Bremerhaven 8° Ost liefern einen zusätzlichen Informationswert. Zudem ist alles fußläufig und CO2-neutral erreichbar. Damit setzen wir unsere Unternehmensstrategie Green SAIL auch im Veranstaltungsbereich konsequent fort und leisten einen ganzheitlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, der über die gesetzlichen Forderungen weit hinaus geht.



"Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn alle mitmachen: unser Team, unsere Lieferanten, Dienstleister und Gäste. Hervorgegangen aus unserem eigenen Transformationsprozess, zukünftig als Hotelbetrieb konsequent grün unterwegs, organisatorisch und sozial innovativ zu sein, sehen wir es als unsere Aufgabe, diese Entwicklung in alle uns zugänglichen gesellschaftlichen Bereiche zu transportieren und unser Know-how zur Verfügung zu stellen." betont Tim Oberdieck, Hoteldirektor des ATLANTIC Hotel SAIL City.



Als eines der ersten Tagungshotels im Land Bremen sind wir mit der Nachhaltigkeitsausrichtung Green SAIL bereits seit 2014 grün unterwegs. Ob Ressourcen- und Energie-Effizienz, Vermeidung von Material- und Lebensmittelverschwendung, familienfreundliche Personalpolitik oder der Einsatz regionaler Produkte - wir leben Nachhaltigkeit und wollen keine oftmals unzureichenden Minimalstandards erfüllen, sondern in allen Bereichen unseres Unternehmens messbar umweltorientiert wirtschaften. Zudem ist es ein Bekenntnis zur Klimastadt Bremerhaven, die wir durch unser aktives, bewusstes Handeln für zukünftige Generationen lebenswert erhalten wollen.



Das Vier-Sterne ATLANTIC Hotel SAIL City ist eines der größten Veranstaltungshotels in der Region und liegt mitten im Herzen des Tourismusressorts Havenwelten. Hier tagen und feiern Sie in weltoffener Atmosphäre direkt am Deich. Mit einer Konferenzfläche von 1.000 m² und 120 Zimmern bieten wir unseren Kunden eine außergewöhnliche Veranstaltungs- und Eventlocation mit Blick auf die Weser.



Die Seestadt Bremerhaven ist die größte Stadt an der deutschen Nordseeküste, ein innovativer Wirtschaftsstandort und eine begehrte Reisedestination. Die Nähe zum Wasser, dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und die maritime Tradition prägen die Region seit Jahrhunderten. Dies spiegelt sich auch in der national wie international beachteten Wissenschafts-, Kultur- und Tourismuslandschaft wider. Darüber hinaus hat sich Bremerhaven auch als Zentrum für Tagungen und Kongresse einen Namen gemacht.



