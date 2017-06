München (ots) -



mytheresa.com hat im April ein neues, hochmodernes Logistikzentrum in Kirchheim-Heimstetten in Betrieb genommen. Mit einer Regallagerfläche von 32.000 Quadratmetern über 4 Ebenen reagiert das Unternehmen auf das enorme Wachstum der letzten Jahre und stellt sich auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von mytheresa.com ein.



Von dem technisch hochentwickelten Warehouse aus beliefert mytheresa.com Kundinnen weltweit innerhalb von maximal 72 Stunden. Um Bestellungen auch zukünftig in kürzester Zeit versandfertig zu machen, verbindet ein innovatives Fördersystem mit einer Länge von rund 1 km alle vier Lagerebenen mit den Abfertigungsstationen.



Eine eigens von mytheresa.com entwickelte App scannt Lagerplätze sowie Produkte, optimiert Laufwege und bildet digitale Picklisten ab. Erst wenn die Vollständigkeit einer Bestellung über die App bestätigt wird, kann die Kommissionierung abgeschlossen und die Produkte in die exklusiven mytheresa.com Boxen gepackt werden.



Mit einer Grundfläche von 16.000 Quadratmetern vergrößert sich das Logistikzentrum gegenüber dem bisherigen Standort um 60% und schafft neuen Raum für die rund 150 Mitarbeiter der Operations-Abteilungen Wareneingang, Versand, Returns und Lager sowie Styling und Fotostudio.



Michael Kliger, President von mytheresa.com: "Eine schnelle Auslieferung von Bestellungen, die hochwertige Verpackung und die unmittelbare Bearbeitung von Rücksendungen sind ein wichtiger Bestandteil des einzigartigen mytheresa.com Einkaufserlebnisses. Das herausragende Wachstum unseres Unternehmens macht die Errichtung eines größeren, hochmodernen Logistikzentrums für uns zur logischen Konsequenz. Damit können wir auch in Zukunft unsere hohen Servicestandards halten und übertreffen."



Die von mytheresa.com Managing Director Sebastian Dietzmann geleitete Planungs- und Realisierungsphase des neuen Logistikzentrums erstreckte sich über 1,5 Jahre. Der Umzug des kompletten Lagers in die neuen Räumlichkeiten dauerte 4 Tage. Von dem modernen Standort aus werden über 120 Länder weltweit in maximal 72 Stunden beliefert.



Über mytheresa.com



mytheresa.com (www.mytheresa.com) ist einer der weltweit führenden Online-Retailer für Luxusmode. Lanciert im Jahr 2006, steht mytheresa.com für die beste Auswahl aus Kollektionen von über 200 internationalen Top-Designern wie Balenciaga, Saint Laurent, Valentino und vielen mehr. Das Sortiment besteht aus Kleidung, Schuhen, Taschen und Accessoires. 2014 wurde mytheresa.com von der Neiman Marcus Group LTD LLC, einem Luxus - multibrand omni channel fashion retailer, übernommen.



