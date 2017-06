New York und London (ots/PRNewswire) - PeopleDoc, Anbieter von cloudbasierten Personalmanagementlösungen, stellt heute eine neue Funktion zur Erzeugung komplexer, individueller HR-Dokumente vor. Dazu gehören unter anderem Anstellungsverträge, Mobilitätsnachweise und Zeugnisse. Mit PeopleDoc Advanced Document Generation können Personalverantwortliche auf sichere Art und Weise Dokumentvorlagen mit integrierten logischen Funktionen teilen, die von ihren HR-Teams weltweit einfach genutzt und individuell angepasst werden können. Mit ein paar Klicks können HR-Manager ein individuelles Dokument in der korrekten Sprache und mit persönlichen Daten aus ihrem HR-Informationssystem (HRIS) und anderen Systemen generieren. Dadurch werden Prozesse, wie zum Beispiel das On- oder Offboarding, erheblich beschleunigt.



"Wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Kunden uns dabei helfen, innovativ zu sein. So können wir mit unseren Lösungen ihre Arbeitsweisen und Prozesse jederzeit verbessern", sagt Clement Buyse, Mitbegründer von PeopleDoc. "Der rege Informationsaustausch mit unseren Kunden hat dazu geführt, dass wir diesen anspruchsvollen Prozess automatisiert haben. Die Anwendung ist sehr einfach. Die Dokumenterzeugung könnte sogar direkt auf die Mitarbeiter zur eigenen Bearbeitung erweitert werden."



Die Gestaltung und Erstellung individueller digitaler Dokumente war weitestgehend ein manueller Prozess. Die Anfertigung eines einzigen Dokuments, wie zum Beispiel eines Anstellungsvertrages, dauert durchschnittlich 30 Minuten und verteilt sich auf zehn Arbeitsschritte. Dies reicht von der Suche nach der richtigen Vorlage, über das Extrahieren und Sammeln spezifischer Daten und Inhalte aus verschiedenen Quellen bis hin zur korrekten Vervollständigung des Dokuments. Dazu gehören auch die Einhaltung der Compliance und der rechtlichen Anforderungen. Mit PeopleDoc Advanced Document Generation können HR-Dokumente individuell in durchschnittlich zehn Minuten mit einfachen Dropdown-Menüs erstellt werden.



PeopleDoc Advanced Document Generation automatisiert Abläufe und Prozesse in der Personalabteilung. Bei sinkender Fehleranfälligkeit erhöhen sich Flexibilität und Produktivität. Mit dieser Funktion können Personalabteilungen lokale und internationale Vorlagen erstellen, Versionen kontrollieren und Zugriffsrechte je nach HR-Verantwortlichkeit vergeben. Diese Automatisierung vermindert die Fehleranfälligkeit und sichert zum Beispiel die Verwendung der rechtsverbindlichen Sprache, der korrekten Logos und der richtigen Abschnitte im Dokument, die bei Missachtung zu teuren Rechtsstreitigkeiten führen können.



PeopleDoc Advanced Document Generation erweitert die Funktionen der Dokumenterzeugung der PeopleDoc HR Service Delivery Plattform und ist ohne zusätzliche Kosten erhältlich. Der Zugriff auf diese erweiterte Funktion erfolgt über eine Standard-Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API), die sowohl Partner als auch Kunden in die Lage versetzt, PeopleDoc Advanced Document Generation in andere Anwendungen zu integrieren.



