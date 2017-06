Linz - Der Kanadische Dollar hat seit Freitag gegenüber den EUR bereits um mehr als 2% aufgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund dafür sei unter anderem eine Äußerung von Vizegouverneurin der Bank of Canada gewesen, wonach die Zentralbank erwägen werde, ob die aktuelle expansive Geldpolitik noch berechtigt sei. Nach dem starken Ölpreisrückgang der letzten Jahre erlebe Kanada ein ordentliches Wirtschaftswachstum und es würden immer mehr neue Jobs geschaffen. Die nächste Zinsentscheidung der BoC finde am 12. Juli statt. Bei dieser Sitzung würden die Leitzinsen voraussichtlich noch unverändert bleiben. (13.06.2017/alc/a/a)

