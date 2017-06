Luxemburg - Nachdem die Hürde der französischen Wahlen überwunden war, haben die europäischen Märkte ihren Aufwärtstrend praktisch ununterbrochen fortgesetzt, so Didier Saint-Georges, Mitglied des Investmentkomitees und Managing Director bei Carmignac.Es sei jedoch festzustellen, dass die großen weltweiten Indices ebenfalls in gleichem Maße gestiegen seien, sodass die Bewertungsdifferenz zwischen Europa und der übrigen Welt unverändert bleibe. So seien im Mai bessere Wertentwicklungen in Asien auf den indischen, chinesischen und koreanischen Märkten zu verzeichnen gewesen.

