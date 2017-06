Frankfurt am Main - Der FT Total Return Renten (ISIN DE0009761692/ WKN 976169) investiert hauptsächlich in variabel und festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren bis mittleren Laufzeiten, so die Experten von FRANKFURT-TRUST Asset Management.Die Anlagestrategie des Fonds sei Anfang Oktober 2016 geändert worden. Als Anlagen würden Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage kommen, die auf Euro lauten würden. Anleihen in den Fremdwährungen US-Dollar und Britisches Pfund könnten bis zu maximal 30 Prozent beigemischt werden.

