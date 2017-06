Mit einer zu 100% gezeichneten Platzierung einer Anleihe hat der australische Lithiumentwickler Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) den ersten wichtigen Schritt in Richtung endgültigem Finanzierungsentscheid für den Produktionsaufbau gesetzt. Dies hat das Unternehmen am 12.Juni 2017 bekannt gegeben und auch die Details dieser Finanzierungsform erklärt. Pilbara Minerals hat eine Unternehmensanleihe mit 5-jähriger Laufzeit aufgelegt, die bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren reißenden Absatz fand. Hier nun die wesentlichen Eckdaten dieser Anleihenplatzierung: Emittent: Pilgangoora Operations Pty Ltd (100%ige Tochter von Pilbara Minerals) Laufzeit: 5 Jahre bis Juni 2022 Zinscoupon: 12% pro Jahr, aber nur...

